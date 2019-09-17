84 фальшивые банкноты обнаружили в Псковской области с начала года

12:54, 17 сентября 2019, ПАИ

С начала года в Псковской области обнаружены 84 фальшивые банкноты. Об этом сообщил заместитель управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России Валерий Фролов на пресс-конференции 17 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Валерия Фролова, чаще всего мошенники подделывают пятитысячные банкноты. При этом он добавил, что в этом году в Псковской области впервые была выявлена фальшивая двухтысячная купюра.

Валерий Фролов также рассказал, что Центробанк запустил программу по онлайн-повышению квалификации кассиров торговых и розничных сетей. Программа заработает осенью. Начальник экономического отдела отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России Ольга Чемелева добавила, что с 30 сентября по 6 октября в рамках международной недели инвесторов Центробанк планирует повысить охват аудитории используя онлайн-обучение.

Ольга Чемелева отметила, что в Псковской области Центробанк ведет работу по повышению уровня финансовой грамотности населения по 9 направлениям. Она сообщила, что с 2018 года в регионе прошли более 150 мероприятий по повышению финансовой грамотности населения в образовательных учреждениях, а также для военнослужащих и для пенсионеров.