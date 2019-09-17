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Политика

В Латвии намерены автоматически давать гражданство страны детям неграждан

Комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам одобрила законопроект, согласно которому с 2020 года все новорождённые Латвии будут автоматически получать гражданство, сообщает агентство LETA.

Соответствующее решение предстоит обсудить сейму. Парламент уже одобрил инициативу в первом чтении.

В стране с населением 1,9 миллиона человек 233 тысячи — неграждане, причем в основном русскоязычные. Такая ситуация возникла из-за закона о гражданстве, по которому на латышский паспорт могли претендовать лишь этнические латыши и потомки тех, кто был гражданами Латвийской Республики до вхождения в состав СССР.

За предоставление гражданства новорождённым выступал предыдущий президент Латвии Раймонд Вейонис, у которого отец — латыш, а мать — русская. Сам экс-глава государства родился в деревне Никоново Псковской области.

Сейчас гражданство Латвии новорождённым выдаётся в зависимости от пожелания родителей. Вейонис считает, что новорождённые должны получать латвийский паспорт автоматически.

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