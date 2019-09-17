Женскому монастырю в Пустошкинском районе необходима помощь в ремонте сестринского корпуса

19:30, 17 сентября 2019, ПАИ

Возрождаемому Свято-Покровскому Вербиловскому женскому монастырю (рядом с деревней Алоль Пустошкинского района) необходима помощь в ремонте сестринского корпуса, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.

Отмечается, что возрождаемый монастырь, практически разрушенный в годы советской власти, находится «в крайне бедственном материальном положении» и нуждается в помощи. В связи с тем, что растет число насельниц обители, необходимо отремонтировать соответствующий корпус.

«Сегодня в обители подвизается несколько сестёр под руководством монахини Михаилы. Духовно окормляет общину иеромонах Трифон (Чепрасов). В небольшом домовом храме, в одном из уцелевших корпусов, совершаются положенные уставные богослужения, молитвенное монашеское правило, а по воскресным дням божественная литургия», — рассказали в епархии.

Перечислить средства на восстановление монастыря можно на счёт Великолукской епархии с пометкой «Пожертвование на восстановление Вербиловского монастыря» по следующим реквизитам:

Религиозная организация «Великолукская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

ИНН 6025043504 / КПП 602501001

Расчетный счет 40703810351160000009 в Отделение №8630 Сбербанка России

БИК 045805602 Корр. счет 30101810300000000602

ОГРН 1157700006837 ОКВЭД 91.31 ОКТМО 58710000

По вопросам волонтерства в монастыре или какой-либо другой помощи возрождаемой обители можно обращаться к монахине Михаиле по телефону: +7 (931) 904-83-50.