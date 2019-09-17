Михаил Ведерников дал ряд поручений в связи с обрушением части моста в Себежском районе

21:56, 17 сентября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал ряд поручений руководству органов исполнительной власти региона в связи обрушением части моста через реку Неведрянка 17 сентября, расположенном на региональной дороге «Толкачево-Себеж-Заситино» в Себежском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

На место происшествия уже выехали вице-губернатор Василий Осипов и председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин. Они оценят ситуацию и предпримут внеочередные меры по организации движения.

Из-за обрушения пострадал один человек, которого госпитализировали в Великолукскую больницу. Михаил Ведерников поручил председателю регионального комитета по здравоохранению Марине Гаращенко взять на личный контроль оказание помощи пострадавшему.

Помимо этого, Михаил Ведерников поручил Василию Осипову организовать мероприятия по информированию граждан о перекрытии участка автодороги и организовать новую схему движения автомобильного транспорта в объезд аварийного участка.

По решению главы региона в 2019 году в оперативном порядке подготовят проектно-сметную документацию по восстановлению моста. Необходимые строительно-монтажные работы проведут в 2020 году, как только позволят погодные условия. Ранее срок подготовки ПСД стоял в плане на 2020-й год, а капитальный ремонт — на 2021 год.

Сейчас на месте происшествия организовано круглосуточное дежурство представителей дорожных служб. 18 сентября на участке установят информационные щиты и дорожные знаки. Объезд для автотранспорта пройдет через поселок Идрица.

Отмечается, что мост через реку Неведрянка построили в 1962 году, он находился в неудовлетворительном состоянии. По итогам диагностических исследований, которые были проведены в 2015 году, введено ограничение грузоподъемности конструкции.