Ранее судимый невельчанин заплатит штраф за незаконное хранение марихуаны

09:08, 18 сентября 2019, ПАИ

Ранее судимый 35-летний житель Невельского района заплатит штраф за незаконное хранение марихуаны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Вечером 3 сентября 2018 года мужчина обнаружил на обочине дороги, ведущей в деревню Кухарево, дикорастущий куст конопли и сорвал его. Растение мужчина принес к себе в гараж в Невеле, где впоследствии высушил, измельчил, пересыпал в металлическую банку и незаконно хранил до 25 июля 2019 года. Наркотическое средство обнаружили сотрудники полиции в ходе обыска. Кроме того, под скамейкой в гараже стражи порядка нашли приспособление для употребления наркотика, представляющее собой верхнюю половину пластиковой бутылки объемом 1,5 литра с колпачком, в который был вмонтирован предмет из металла, и нижнюю половину пластиковой 3-хлитровой бутылки.

По данным экспертизы, вещество является марихуаной, масса которого в пересчете на сухое вещество составила 11,5 граммов. На внутренних поверхностях бутылок, выявили тетрагидроканнабинол (действующее начало наркотических средств, изготавливаемых из конопли).

С учетом смягчающих наказание обстоятельств и наличия у виновного непогашенной судимости суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.