0
09:47
Многочисленные переломы получил водитель автомобиля, попавшего в ДТП из-за разрушения моста в Себежском районе
22:22
Псковичи спасли кота из вентиляционной шахты дома на Рижском проспекте
21:56
Михаил Ведерников дал ряд поручений в связи с обрушением части моста в Себежском районе
13:04
Экс-начальник гдовского ГИБДД прокомментировал возбуждение в отношении него уголовного дела
09:19
Ушедшую за ягодами женщину ищут в лесах Локнянского района
17:41
4-летний пассажир пострадал в ДТП с машиной скорой помощи в Пскове
15:47
Президент ФК «Псков-747» о ДТП с автобусом команды: Принято решение дать ребятам пару дней на отдых
Еще новости
Происшествия

Ранее судимый невельчанин заплатит штраф за незаконное хранение марихуаны

Ранее судимый 35-летний житель Невельского района заплатит штраф за незаконное хранение марихуаны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Вечером 3 сентября 2018 года мужчина обнаружил на обочине дороги, ведущей в деревню Кухарево, дикорастущий куст конопли и сорвал его. Растение мужчина принес к себе в гараж в Невеле, где впоследствии высушил, измельчил, пересыпал в металлическую банку и незаконно хранил до 25 июля 2019 года. Наркотическое средство обнаружили сотрудники полиции в ходе обыска. Кроме того, под скамейкой в гараже стражи порядка нашли приспособление для употребления наркотика, представляющее собой верхнюю половину пластиковой бутылки объемом 1,5 литра с  колпачком, в который был вмонтирован предмет из металла, и нижнюю половину пластиковой 3-хлитровой бутылки.

По данным экспертизы, вещество является марихуаной, масса которого в пересчете на сухое вещество составила 11,5 граммов. На внутренних поверхностях бутылок, выявили тетрагидроканнабинол (действующее начало наркотических средств, изготавливаемых из конопли).

С учетом смягчающих наказание обстоятельств и наличия у виновного непогашенной судимости суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Многочисленные переломы получил водитель автомобиля, попавшего в ДТП из-за разрушения моста в Себежском районе
18 сентября 2019
Многочисленные переломы получил водитель автомобиля, попавшего в ДТП из-за разрушения моста в Себежском районе
Псковичи спасли кота из вентиляционной шахты дома на Рижском проспекте
17 сентября 2019
Псковичи спасли кота из вентиляционной шахты дома на Рижском проспекте
Михаил Ведерников дал ряд поручений в связи с обрушением части моста в Себежском районе
17 сентября 2019
Михаил Ведерников дал ряд поручений в связи с обрушением части моста в Себежском районе
Экс-начальник гдовского ГИБДД прокомментировал возбуждение в отношении него уголовного дела
17 сентября 2019
Экс-начальник гдовского ГИБДД прокомментировал возбуждение в отношении него уголовного дела
Ушедшую за ягодами женщину ищут в лесах Локнянского района
17 сентября 2019
Ушедшую за ягодами женщину ищут в лесах Локнянского района
4-летний пассажир пострадал в ДТП с машиной скорой помощи в Пскове
16 сентября 2019
4-летний пассажир пострадал в ДТП с машиной скорой помощи в Пскове
Президент ФК «Псков-747» о ДТП с автобусом команды: Принято решение дать ребятам пару дней на отдых
16 сентября 2019
Президент ФК «Псков-747» о ДТП с автобусом команды: Принято решение дать ребятам пару дней на отдых
Спасатели, полицейские и добровольцы продолжают прочесывать пустошкинский лес в поисках пенсионера
16 сентября 2019
Спасатели, полицейские и добровольцы продолжают прочесывать пустошкинский лес в поисках пенсионера

Идет загрузка...