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Общество

Съёмки проекта «Исторический багаж» состоялись в Псковском музее

На объектах Псковского музея прошли съёмки историко-просветительского проекта «Исторический багаж». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Съемки проводила студия культурно-исторических программ телевидения России. Над проектом работает Фонд поддержки и развития культуры и искусства «Культурное наследие» при содействии ОАО «Российские железные дороги», Института истории РАН, при участии Российского исторического общества. В съемках приняли участие сотрудники музея, а также архитекторы и политики.

Мобильные выставочные экспозиции «Исторический багаж» — мультимедийный историко-просветительский проект на железнодорожных станциях России. Каждая выставка представлена в виде приоткрытого багажа — главного атрибута путешественника. Гостям предлагается, заглянув внутрь багажа, приобщиться к истории местности, в которой они оказались, а через нее — к истории страны.

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