Михаил Ведерников: Наша цель – не красивые цифры в отчетах, а реальное улучшение качества жизни граждан

10:27, 18 сентября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников текущую рабочую неделю начал с очередной 4-й стратегической сессии с участием руководителей органов исполнительной власти, представителей депутатского корпуса, глав районов, профсоюзов и общественников на тему: «Стратегическое мышление и планирование, у правление изменениями». Об этом глава региона написал в своем аккаунте в Instagram.

«В нашей общей работе очень важно, чтобы у каждого было понимание, куда мы движемся, какой горизонт планирования и возможности для реализации задач. Общая конечная цель – не красивые цифры в отчетах, а реальное улучшение качества жизни наших граждан», - написал Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что областным властям предстоит масштабная и ответственная работа по реализации нацпроектов, индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области. «Такие мероприятия помогают перезагрузить и настроить всю управленческую команду на решение приоритетных задач», - подчеркнул глава региона.