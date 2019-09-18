0
10:27
Михаил Ведерников: Наша цель – не красивые цифры в отчетах, а реальное улучшение качества жизни граждан
13:29
Сохранять стойкость духа пожелал Михаил Ведерников избранному главе Дновского района
19:00
Губернаторская повестка: Ресурсный подход
17:44
Судьбу стадиона «Машиностроитель» обсудил псковский губернатор с министром спорта
22:11
Псковичи недоумевают, почему внезапно обмелела река Пскова (ФОТО)
11:16
Фракция ЛДПР в Псковском областном Собрании: Пора обратить внимание на молодежь
11:58
Власти Псковской области смогут оперативнее работать с госпрограммами
Еще новости
Политика

Михаил Ведерников: Наша цель – не красивые цифры в отчетах, а реальное улучшение качества жизни граждан

Фото со страницы Михаила Ведерникова в Instagram.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников текущую рабочую неделю начал с очередной 4-й стратегической сессии с участием руководителей органов исполнительной власти, представителей депутатского корпуса, глав районов, профсоюзов и общественников на тему: «Стратегическое мышление и планирование, у правление изменениями». Об этом глава региона написал в своем аккаунте в Instagram.

Фото со страницы Михаила Ведерникова в Instagram.

«В нашей общей работе очень важно, чтобы у каждого было понимание, куда мы движемся, какой горизонт планирования и возможности для реализации задач. Общая конечная цель – не красивые цифры в отчетах, а реальное улучшение качества жизни наших граждан», - написал Михаил Ведерников.

Фото со страницы Михаила Ведерникова в Instagram.

Губернатор отметил, что областным властям предстоит масштабная и ответственная работа по реализации нацпроектов, индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области. «Такие мероприятия помогают перезагрузить и настроить всю управленческую команду на решение приоритетных задач», - подчеркнул глава региона.

Фото со страницы Михаила Ведерникова в Instagram.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников: Наша цель – не красивые цифры в отчетах, а реальное улучшение качества жизни граждан
18 сентября 2019
Михаил Ведерников: Наша цель – не красивые цифры в отчетах, а реальное улучшение качества жизни граждан
Сохранять стойкость духа пожелал Михаил Ведерников избранному главе Дновского района
17 сентября 2019
Сохранять стойкость духа пожелал Михаил Ведерников избранному главе Дновского района
Судьбу стадиона «Машиностроитель» обсудил псковский губернатор с министром спорта
13 сентября 2019
Судьбу стадиона «Машиностроитель» обсудил псковский губернатор с министром спорта
Псковичи недоумевают, почему внезапно обмелела река Пскова (ФОТО)
12 сентября 2019
Псковичи недоумевают, почему внезапно обмелела река Пскова (ФОТО)
Фракция ЛДПР в Псковском областном Собрании: Пора обратить внимание на молодежь
12 сентября 2019
Фракция ЛДПР в Псковском областном Собрании: Пора обратить внимание на молодежь
Власти Псковской области смогут оперативнее работать с госпрограммами
11 сентября 2019
Власти Псковской области смогут оперативнее работать с госпрограммами
Итоги голосования в Псковской области: Кто победил на выборах глав районов и прошёл в собрания
09 сентября 2019
Итоги голосования в Псковской области: Кто победил на выборах глав районов и прошёл в собрания
Явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области превысила 80%
09 сентября 2019
Явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области превысила 80%

Идет загрузка...