Возбуждено административное дело по факту обрушения моста в Себежском районе

10:49, 18 сентября 2019, ПАИ

По факту обрушения моста через реку Неведрянка в Себежском районе на дороге Толкачёво – Себеж – граница с Латвией возбуждено административное дело по части 2 статьи 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, повлекшее причинение вреда здоровью человека). Оно заведено в отношении юридического лица, на которое возложены обязанности по содержанию моста. Расследование ведёт ОГИБДД УМВД России «Себежский», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В настоящее время дорога, на которой находится разрушенный мост перекрыта: возведено ограждение из песка, установлены временные дорожные знаки, организовано дежурство инспекторов ДТПС. Объезд аварийного участка организован через посёлок Зародище Себежского района.

В пресс-службе УМВД обратились к водителям с просьбой учитывать перекрытие дороги при планировании поездок.

Из-за обрушения пролёта моста через Неведрянку произошло ДТП. 17 сентября около 16:00 42-летний водитель «Нивы» врезался во фрагменты обрушенного моста. Он получил множественные переломы, в том числе, челюсти, голеностопа, позвоночника, и был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил председателю регионального комитета по здравоохранению Марине Гаращенко взять на личный контроль оказание помощи пострадавшему мужчине.

Также глава региона дал поручение до конца года подготовить проектно-сметную документацию по восстановлению моста. Строительно-монтажные работы запланированы на 2020 год и начнутся они как только позволят погодные условия.