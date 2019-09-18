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Политика

Программу интеграции России и Белоруссии планируют утвердить до 8 декабря

Программу интеграции России и Белоруссии планируют утвердить до 8 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Белоруссии в России, спецпредставителя по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимира Семашко.

По его словам, до 1 ноября должны быть разработаны «дорожные карты», а к 20-летию подписания договора о создании Союзного государства России и Белоруссии – 8 декабря – президенты обеих стран должны утвердить программу.

Программа интеграции России и Белоруссии предполагает частичное объединение экономических систем стран с января 2021 года, включая переход на единый налоговый кодекс, создание единого регулятора энергетического рынка и объединение таможенной политики.

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