630 псковских должников были отправлены на обязательные работы

12:17, 18 сентября 2019, ПАИ

В этом году 630 должников в Псковской области были отправлены на обязательные работы. В свободное от основной деятельности время под контролем судебных приставов они убирали улицы и подъезды, красили заборы, чистили тротуары, разбирали поваленные деревья. Об этом сообщил главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников в прямом эфире ПАИ-live 18 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

За 8 месяцев были выявлены 93 должника, уклонявшихся от исполнения административного наказания в виде обязательных работ. Им наказание было заменено на административный арест и штраф в соответствии с частью 4 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). Штрафы составляют от 150 до 300 тысяч рублей, под арест должники отправляются на срок до 15 суток.

Сергей Колесников отметил, что стоит один раз не уплатить штраф и к должник может оказаться на обязательных работах. Поэтому он рекомендовал оплачивать штрафы своевременно.