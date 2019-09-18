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Общество

Более 50 млн рублей помогли взыскать с алиментщиков судебные приставы Псковской области

Более 50 млн рублей взыскали за 8 месяцев 2019 года с должников по алиментам в Псковской области. Такие данные озвучил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации руководитель Управления федеральной службы судебных приставов по региону Сергей Колесников. 18 сентября он стал гостем проекта ПАИ-live.

Сергей Колесников сообщил, что всего в Псковской области насчитывается 4000 должников-алиментщиков, более 1000 должников объявлены в розыск. У половины таких родителей средства удерживались из заработной платы.

За неуплату алиментов 274 должника привлечены к административной ответственности. «После обязательных работ алиментщик обычно становится на путь исправления и начинает платить деньги», - добавил Сергей Колесников.

Кроме того, 25 алиментщиков были заключены под арест. В отношении 150 алиментщиков возбуждены уголовные дела, 5 должников получили реальный срок лишения свободы.

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