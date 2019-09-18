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Общество

«Забор трезвости» установили в Новосокольниках

«Забор трезвости» поставили организаторы профилактической акции «Будь ответственным водителем!» в Новосокольниках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники местного ГИБДД совместно с представителями культурно-досугового клуба презентовали инсталляцию – «Забор трезвости», на котором каждый из прохожих смог оставить свой призыв – быть законопослушным участником дорожного движения.

Затем участники акции написали о своих впечатлениях от проведенного мероприятия в «Книге вежливых водителей» и обратились со своим личным призывом к горожанам.

Первой оставила своё пожелание инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения районной Госавтоинспекции Нелли Смирнова. Она обратилась к жителям Новосокольников с призывом не допускать в своей жизни роковой ошибки — не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

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