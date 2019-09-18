«Красное&Белое», «Бристоль» и «Дикси» объединились в одну сеть

14:40, 18 сентября 2019, ПАИ

Владельцы группы «Дикси», сети магазинов «Бристоль» и алкомаркетов «Красное&Белое» завершили сделку по объединению в единый розничный бизнес, сообщает РИА Новости.

Обсуждение сделки руководство компаний вело порядка 7 лет, к концу прошлого года переговоры вышли на финишную прямую. Теперь в России появился третий по размеру оборота ретейлер. По прогнозам, выручка объединенной компании в 2019 году составит 800 миллиардов рублей.

Под вывесками «Дикси», «Бристоль» и «Красное&Белое» в России работают более 13 тысяч магазинов. Все три сети представлены и работают на территории Псковской области.