Помочь с ремонтом клуба в псковском Торошино пообещал Александр Котов

15:09, 18 сентября 2019, ПАИ

Помочь с ремонтом клуба в деревне Торошино Псковского района пообещал местным жителям председатель Псковского областного Собрания депутатов, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Котов. Проблему поднял житель Торошино, пенсионер Михаил Зайцев на приеме граждан 18 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Михаил Зайцев рассказал, что глава Торошинской волости Алевтина Пылева делает всё возможное, что на ремонт клуба нужна большая сумма. На данный момент он закрыт, и, по словам пенсионера, сходы граждан проходят в школе или возле магазина.

Александр Котов заявил, что работа в этом направлении уже ведётся, подготовлен проект реконструкции. При этом спикер ПОС подчеркнул, что работы обойдутся дорого, поэтому ремонт не будет быстрым. Он заверил, что в рамках работы над проектом бюджета региона будет предусмотрена хотя бы часть необходимой суммы, и напомнил, что ремонт сельских домов культуры проводится в рамках партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины». Субсидии на эти цели поступают из федерального, областного и местного бюджетов. «В одиночку району такую сумму не осилить – обязательно будем помогать, будем стараться хотя бы за два года сделать всё необходимое», - заявил Александр Котов.

«Хорошая новость. Если бы клуб работал, знаете, как бы это воодушевило людей!» - отреагировал пенсионер.

Также он поинтересовался судьбой фельдшерско-акушерского пункта в Торошино. По словам Михаила Зайцева, прежний фельдшер уволилась, и жители переживают, что могут остаться без медицинской помощи.

Александр Котов рассказал, что поговорил об этом с главой Псковского района Натальей Фёдоровой и узнал, что в ФАПе принимает врач, который по графику приезжает из райбольницы. «Я поговорю с главой волости Алевтиной Пылёвой, расписание работы врача должно быть доступно жителям, может быть, эту информацию нужно дополнительно распространить», - отметил председатель Собрания депутатов и добавил, что ведется поиск постоянного врача в ФАП. Он уверен, что в деревне с населением более 500 человек фельдшер обязательно должен быть. «Постараюсь вам помочь. Не каждый согласится переехать в деревню, но из Пскова добираться недалеко. Проблемы Торошино будем решать», - заключил Александр Котов.

Торошинская волость входит в границы избирательного округа № 19, по которому избран Александр Котов.