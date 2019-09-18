Спортзал и пищевой склад подарили австрийские благотворители опочецким школам-интернатам

18:07, 18 сентября 2019, ПАИ

На средства австрийских благотворителей в Опочецком районе в специальной школе-интернате построили новый склад для хранения продуктов, а в школе-интернате для детей, нуждающихся в социальной поддержке, отремонтировали спортивный зал. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском областном отделении Российского детского фонда, благотворительный проект реализовала австрийская благотворительная ассоциация «Маленькие сердца» при поддержке организации Kinder in Wien.

В Опочецкой специальной школе-интернате живут и учатся более 80 детей с ограниченными возможностями здоровья. Ранее там было два складских помещения, расположенные неподалеку от главного корпуса. Теперь удалось построить новый пищевой склад - пристройку к столовой, что удобнее для транспортировки и приготовления еды.

Более 100 воспитанников насчитывается в Опочецкой школе-интернате для детей, нуждающихся в социальной поддержке. В учреждении регулярно проводят занятия физкультурой, многие ребята занимаются в дополнительных спортивных кружках. При поддержке «Маленьких сердец» проведен ремонт спортивного зала. Президент ассоциации Паскаль Вайер оценила ремонт и поучаствовала вместе с детьми и педагогами в стартах во время торжественного открытия зала.

Австрийская организация Kinder in Wien, состоящая из 91 детского сада в Вене, ранее уже реализовывала проекты в пользу школ-интернатов Псковской области. Так, в 2018 году KIWI помогли приобрести школьные принадлежности для четырех интернатных учреждений на сумму 10 000 евро. В 2019 году сбор средств приурочили к 70-летнему юбилею организации, родители детей, работники детских садов и партнёры KIWI собрали 35 855 евро на реализацию двух благотворительных проектов. На юбилей Kinder in Wien пригласили директора Опочецкой специальной школы-интерната Людмилу Чушеву и пятерых подопечных учреждения.

Помимо финансовой поддержки каждый из входящих в KIWI детских садов оказывает помощь одному ребенку из школы-интерната. Дети получают письма от воспитанников детских садов, подарки на Рождество, дни рождения и Пасху. Этот проект называется «Ангел-хранитель», он призван напомнить подопечным школ-интернатов о том, что они не одни, и есть люди, которые хотят о них заботится. В то же время ребята из детских садов узнают о социальных проблемах и детях в трудной жизненной ситуации.