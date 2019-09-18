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В Москве полицейский расстрелял коллег при задержании за взятку

В Москве один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника патрульно-постовой службы полиции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Оперативники отдела собственной безопасности пытались задержать полицейского по подозрению во взятке. Однако тот открыл огонь по правоохранителям. В результате инцидента один сотрудник был тяжело ранен и скончался на месте, второй госпитализирован в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии.

Стрелявший был задержан на месте происшествия. По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело. 

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