В Москве полицейский расстрелял коллег при задержании за взятку

20:06, 18 сентября 2019, ПАИ

В Москве один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника патрульно-постовой службы полиции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Оперативники отдела собственной безопасности пытались задержать полицейского по подозрению во взятке. Однако тот открыл огонь по правоохранителям. В результате инцидента один сотрудник был тяжело ранен и скончался на месте, второй госпитализирован в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии.

Стрелявший был задержан на месте происшествия. По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело.