Порядок подготовки врачей-онкологов изменят в России

21:32, 18 сентября 2019, ПАИ

В России изменится порядок подготовки врачей-онкологов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного онколога Минздрава Андрея Каприна.

По его словам, теперь появятся более узкие специальности: хирург-онколог и химиотерапевт. Он также сообщил, что в настоящее время конкурс в ординатуру на специальность «Онкология» составляет более 30 человек на место, что говорит о перспективности направления.

Андрей Каприн подчеркнул, что в России необходимо формировать удобную для жизни специалистов-онкологов инфраструктуру. Он отметил, что в настоящее время рассматривается возможность введения выплат и стимулирующих надбавок врачам в случае своевременного выявления онкозаболеваний.