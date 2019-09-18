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Общество

Электронные медкарты внедрят во всех медорганизациях России

К концу текущего года во всех медицинских организациях России заработают электронные медицинские карты. Об этом заявила заместитель председателя федерального фонда ОМС Светлана Кравчук в прямом эфире на сайте ФОМС в рамках рубрики «Минздрав на связи».

По её словам, в рамках программы цифровизации в России разработана электронная медкарта, которая внедряется практически по всей стране. «До конца этого года она должна работать во всех медицинских организациях», - подчеркнула она.

Светлана Кравчук также отметила, что возможность ведения медицинской электронной документации во всех фельдшерско-акушерских пунктах станет финальной точкой в реализации нацпроекта «Здравоохранение» в области цифровизации.

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