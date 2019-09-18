На обязательные работы отправил суд великолукскую пенсионерку за мошенничество с землей

09:12, 20 сентября 2019, ПАИ

К 60 часам обязательных работ приговорил суд пенсионерку из Великих Лук за мошенничество с землей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что женщина, чтобы приобрести право собственности на земельный участок в садовом товариществе, предоставила заведомо ложные документы в администрацию Великолукского района и Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Псковской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Приговор мирового судьи судебного участка № 39 города Великие Луки не вступил в законную силу.