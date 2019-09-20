Зажатыми в дверях протащил автобус псковичку с 4-летней дочкой

09:59, 20 сентября 2019, ПАИ

28-летнюю женщину с 4-летней дочкой протащило несколько метров зажатыми в дверях городского автобуса № 11, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Инцидент произошел 19 сентября в 7:50 на остановке «улица Волкова» (у дома № 6 на улице Труда). Мать с дочкой вошли в автобус и на входе их зажало между дверей.

«Нас протащило 5 метров. После того как начали все кричать, он открыл двери. Мы выпрыгнули в шоковом состоянии, и он продолжил ехать дальше», — написала женщина в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

В результате происшествия женщина и малолетний ребенок не пострадали. На месте работали сотрудники городского ГИБДД.