0
14:17
Псковские интеграционные мастерские празднуют 20-летие с момента основания
13:38
Михаил Ведерников: Подвиг погибших в 2000 году воинов спецназа не должен остаться в тени
11:43
Дорогу Псков - Ваулино - Торошино отремонтируют до конца года
10:56
Горожане возмущены ликвидацией пешеходного перехода в центре Пскова
10:23
Российские банки будут проверять родственников заемщиков
09:59
Зажатыми в дверях протащил автобус псковичку с 4-летней дочкой
09:43
ФОТОФАКТ: Канализационный колодец на улице Инженерной в Пскове до сих пор не закрыли
Еще новости
Общество

Зажатыми в дверях протащил автобус псковичку с 4-летней дочкой

Фото в группе "Жесть по-псковски" в социальной сети "ВКонтакте"

28-летнюю женщину с 4-летней дочкой протащило несколько метров зажатыми в дверях городского автобуса № 11, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Инцидент произошел 19 сентября в 7:50 на остановке «улица Волкова» (у дома № 6 на улице Труда). Мать с дочкой вошли в автобус и на входе их зажало между дверей.

«Нас протащило 5 метров. После того как начали все кричать, он открыл двери. Мы выпрыгнули в шоковом состоянии, и он продолжил ехать дальше», — написала женщина в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

В результате происшествия женщина и малолетний ребенок не пострадали. На месте работали сотрудники городского ГИБДД.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковские интеграционные мастерские празднуют 20-летие с момента основания
20 сентября 2019
Псковские интеграционные мастерские празднуют 20-летие с момента основания
Михаил Ведерников: Подвиг погибших в 2000 году воинов спецназа не должен остаться в тени
20 сентября 2019
Михаил Ведерников: Подвиг погибших в 2000 году воинов спецназа не должен остаться в тени
Дорогу Псков - Ваулино - Торошино отремонтируют до конца года
20 сентября 2019
Дорогу Псков - Ваулино - Торошино отремонтируют до конца года
Горожане возмущены ликвидацией пешеходного перехода в центре Пскова
20 сентября 2019
Горожане возмущены ликвидацией пешеходного перехода в центре Пскова
Российские банки будут проверять родственников заемщиков
20 сентября 2019
Российские банки будут проверять родственников заемщиков
Зажатыми в дверях протащил автобус псковичку с 4-летней дочкой
20 сентября 2019
Зажатыми в дверях протащил автобус псковичку с 4-летней дочкой
ФОТОФАКТ: Канализационный колодец на улице Инженерной в Пскове до сих пор не закрыли
20 сентября 2019
ФОТОФАКТ: Канализационный колодец на улице Инженерной в Пскове до сих пор не закрыли
Тепло в квартиры псковичей придёт 24-25 сентября
20 сентября 2019
Тепло в квартиры псковичей придёт 24-25 сентября

Идет загрузка...