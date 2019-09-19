Президент Белоруссии упростил визовый режим с Евросоюзом

14:38, 20 сентября 2019, ПАИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом, сообщает «Белта».

В конце июня глава представительства Европейского союза в Белоруссии Андреа Викторин заявляла, что соглашение планируется подписать до 2 февраля 2020 года, когда вступают в силу изменения в визовый кодекс Евросоюза. Согласно нововведениям, стоимость шенгенской визы вырастет с 60 до 80 евро. Предполагается, что после вступления в силу документа об упрощении визового режима цена шенгенской визы для белорусов снизится до 35 евро.

Белоруссия также рассчитывает подписать соглашение с Россией о взаимном признании виз до конца 2019 года.