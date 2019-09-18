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За избиение знакомой псковичу грозит до 3-х лет тюрьмы

47-летний житель Псковского района предстанет перед судом за избиение знакомой. О этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В середине июля в вечернее время злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения находился у своей знакомой в СНТ «Псковитянка». На почве личной неприязни у них возникла ссора, мужчина схватил женщину рукой за шею и начал ее сдавливать. После он несколько раз ударил потерпевшую кулаком по лицу и телу. Женщина получила кровоподтеки лица и перелом грудины, что считается длительным расстройством здоровья (более 3-х недель).

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статье 112 УК РФ. Оно направлено в мировой суд Псковского района для рассмотрения по существу. Мужчине грозит

лишение свободы на срок до 3 лет.

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