За избиение знакомой псковичу грозит до 3-х лет тюрьмы

15:01, 20 сентября 2019, ПАИ

47-летний житель Псковского района предстанет перед судом за избиение знакомой. О этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В середине июля в вечернее время злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения находился у своей знакомой в СНТ «Псковитянка». На почве личной неприязни у них возникла ссора, мужчина схватил женщину рукой за шею и начал ее сдавливать. После он несколько раз ударил потерпевшую кулаком по лицу и телу. Женщина получила кровоподтеки лица и перелом грудины, что считается длительным расстройством здоровья (более 3-х недель).

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статье 112 УК РФ. Оно направлено в мировой суд Псковского района для рассмотрения по существу. Мужчине грозит

лишение свободы на срок до 3 лет.