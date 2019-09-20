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Псковская пенсионерка может оказаться в тюрьме за кражу телефона

Неоднократно судимая 60-летняя жительницы Псковского района снова предстанет перед судом за кражу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В середине августа пенсионерка увидела автомобиль «Honda CRV» на участке рядом с домом № 4 в деревне Обижа. Она подошла к машине и открыла заднюю пассажирскую дверь, увидев на сиденье женскую сумку. Убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, женщина похитила из сумки мобильный телефон стоимостью 6 тыс. 250 рублей. Крадено изъяли сотрудники полиции по месту жительства злоумышленницы.

Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Уголовное дело направлено в суд.

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