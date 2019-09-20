Псковские абоненты Tele2 стали чаще летать в Индию

15:16, 20 сентября 2019, ПАИ

Tele2 выяснила, куда жители Псковской области выезжали в летний период помимо Финляндии. С июня по август псковские абоненты Tele2 посетили 102 страны, в путешествиях они скачали в 3 раза больше интернет-трафика, чем годом ранее, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Tele2 зафиксировала значительный рост активности клиентов из Псковской области в международном роуминге этим летом. Общий объем интернет-трафика в поездках за границу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос более чем в 3 раза. Это связано с расширением географии опции «Безлимитный интернет за границей»: оператор увеличил список стран действия услуги с 89 до 124 по сравнению с августом прошлого года.

Услуга стала популярной у клиентов Tele2 с момента запуска в феврале 2018 года. Самыми активными пользователями мобильного интернета за рубежом этим летом оказались псковичи, путешествующие в Турцию, Латвию и Эстонию – в этих странах клиенты скачали 34% общего количества израсходованных жителями области за границей гигабайтов.

Более половины жителей Псковской области, которые летом выезжали за границу, посетили Эстонию, Латвию, Белоруссию – страны, с которыми граничит область, традиционно лидируют в рейтинге самых посещаемых направлений. Сохранили популярность Польша и Финляндия, а также страны для пляжного отдыха – Турция и Тунис. В сравнении с прошлым годом выросло число абонентов, посетивших Испанию и Францию. Поток абонентов из Псковской области в эти страны по сравнению с прошлым годом вырос на 36% и 32% соответственно.

Наиболее экзотическими направлениями путешествий северян стали Мальдивы, Мьянма, Непал и Перу. В сравнении с прошлым годом жители Псковской области стали чаще ездить в Индию, поток в эту страну вырос на 50%.

В целом по стране число клиентов оператора, выехавших летом за пределы России, увеличилось на 20%. Самыми мобильными оказались москвичи, петербуржцы и белгородцы, вместе посетившие 177 стран.

Tele2 отметила значительный интерес к путешествиям по России со стороны иностранных туристов. Самыми популярными среди иностранцев городами этим летом стали Москва и Санкт-Петербург, а также Иркутск, Владивосток и Челябинск. Наибольший приток иностранных абонентов в этом году был из Китая, Эстонии и Великобритании.