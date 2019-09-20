Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму в Пскове

16:01, 20 сентября 2019, ПАИ

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на два осенних месяца, зиму и первый месяц весны. Как сообщается на сайте организации, по прогнозу в Пскове средняя температура воздуха в октябре будет 5,6 градуса, в ноябре – 0.

Минусовые температуры продержаться с декабря по март, однако, серьёзных морозов не ожидается. Средний показатель декабря прогнозируется -4,8 градуса, в феврале – порядка – 6,9. Самым холодным месяцем окажется январь, средняя температура воздуха ожидается -7,7 градуса. В марте в Пскове будет -2,3 градуса.

Как отмечается в исследовании, прогноз позволяет с вероятностью 67-69% сделать вывод о том, что в целом за 6 месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений.

В Северо-Западном федеральном округе в целом средняя месячная температура выше нормы прогнозируется в октябре и ноябре. Февраль же в большинстве регионов СЗФО будет холоднее прошлогоднего.