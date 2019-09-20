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Более миллиона рублей перевела жительница Новосокольников мошенникам

40-летняя жительница Новосокольников перевела более миллиона рублей мошенникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщине позвонил мужчина, который представился работником правоохранительных органов из Москвы. Он сообщил, что в отношении руководства организации, через которую в свое время гражданка приобрела лекарства, возбуждено уголовное дело. И теперь ей, как потерпевшей, полагается крупная компенсация. Но для этого женщине предложили сначала оплатить страховку.

В итоге жительница Новосокольников перечислила на указанный счет свыше миллиона рублей. После женщина обратилась в полицию. В настоящее время полицейские проводят проверку по данному факту.

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