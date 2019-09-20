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Общество

Спектакль «Отелло» Псковского драмтеатра покажут в Севастополе

Спектакль «Отелло» Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина покажут в Севастополе в рамках 25-й Театральной олимпиады 24 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной Театрально-концертной дирекции.

Режиссером спектакля выступил главный режиссер Краснодарского Молодежного театра, ученик Сергея Женовача — Даниил Безносов. Спектакль будет показан как целевой, для командного состава и офицеров Черноморского флота.

Театральная олимпиада в этом году впервые в истории проводится одновременно в двух странах — России и Японии. Основным местом проведения мероприятия выбран Санкт-Петербург. В рамках Олимпиады демонстрируются спектакли ведущих режиссеров планеты – Роберта Уилсона, Кристиана Люпы, Тадаши Судзуки, Деклана Доннеллана и многих других.

Художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина Дмитрий Месхиев подчеркнул, что участие в Театральной олимпиаде – «большая честь для Псковского театра драмы». «Мы рады побывать в Севастополе, приятно и ответственно – выступить перед нашими моряками» – отметил он.

В рамках Театральной олимпиады в Пскове 24 октября покажут спектакль «Макбет» студентов Литовской академии музыки и театра из Вильнюса.

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