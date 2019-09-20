Развлекательную программу готовит псковский «Акваполис» к открытию после профилактики

16:59, 20 сентября 2019, ПАИ

Большую развлекательную программу готовит аквапарк «Акваполис» в Пскове к своему открытию после профилактических работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации ТРК «Акваполис».

Возобновит аквапарк работу 27 сентября, на развлекательную программу FAMILY DAY гостей ждут в субботу, 28 сентября.

«Гостей ждет насыщенная и разнообразная программа как для детей, так и для взрослых. Будут занятия по аквааэробике, мастер-классы для детей, ароматерапия, традиционное вечернее шоу и это далеко не все, что будет представлено на празднике 28 сентября», - отметили в «Акваполисе» и пообещали обнародовать полную программу в ближайшие дни.