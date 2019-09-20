Спортивно-культурный комплекс открылся в Порховском районе

20:42, 20 сентября 2019, ПАИ

20 сентября в деревне Полоное Порховского района открылся спортивно-культурный комплекс. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, услугами нового учреждения смогут воспользоваться более 1,8 тысяч жителей деревни Полоное и свыше 3 тысяч человек из близлежащих населенных пунктов.

Для того, чтобы открыть спортивно-культурный центр, необходимо было приспособить помещений начальной школы. На эти цели из резервного фонда администрации Псковской области были выделены 5,4 млн рублей. В течение года подрядная организация вела работы по внутренней отделке и перепланировке помещений. В частности, в помещениях были заменены окна, полы, был сделан косметический ремонт. Помимо этого строители увеличили площадь зрительного зала и провели ремонтные работы в спортивном зале учреждения.

«Одной из задач, которую мы ставим перед собой — вовлечение молодежи в занятия физической культурой и спортом. Рядом с центром открыта спортивная зона с турниками для воркаута и баскетбольной площадкой. В холодное время года ребята смогут заниматься в отапливаемом помещении», — отметила заместитель главы Порховского района Ольга Иванова. Также в учреждении будут функционировать танцевальная секция, кружок «Умелые ручки», краеведческий музей, библиотека и проводиться занятия местного хора.

В сентябре 2018 года жители деревни Полоное обратились к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой сохранить клуб в населенном пункте. Ранее учреждение культуры располагалось в здании дворцового ансамбля князя А. М. Дондукова, которое находится в неудовлетворительном состоянии.