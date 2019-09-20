Псковская область представила опыт в сфере строительства и ЖКХ на форуме БРИКС в Петербурге

23:00, 20 сентября 2019, ПАИ

20 сентября председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов представил опыт региона в строительной сфере и работе с ТКО на международном муниципальном форуме БРИКС, который проходит в Санкт-Петербурге.

В частности, Сергей Грахов презентовал достижения строительного комплекса Псковской области: современные технологии производства железобетонных изделий, работу по переселению из ветхого и аварийного жилья, проведение капремонтов многоквартирных домов, а также рассказал о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Председатель регионального комитета отметил, что за полгода в Псковской области построили около 680 домов общей площадью около 137 тысяч квадратных метров. По его словам, по итогам 2018 года общая площадь жилых помещений, приходящихся на одного жителя, составила более 30 квадратных метров. По этому показателю Псковская область находится на втором месте в Северо-Западном федеральном округе.

Сергей Грахов также сообщил, что с 2017 года в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Псковской области благоустроили более 400 территорий, из которых около 240 дворов. На эти цели были направлены около 500 млн рублей.

Международный муниципальный форум БРИКС проходит в рамках проекта международного муниципального сотрудничества стран БРИКС, который реализуется при поддержке администрации президента России, аппарата полпреда президента России в СЗФО, МИД России, федерального агентства по делам молодежи, правительства Санкт-Петербурга. В нём участвуют представители федеральных органов власти, Совета Федерации России, депутаты Госдумы, органов законодательной и исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, бизнесмены, делегации Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.