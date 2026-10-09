Старт акции «Губернаторский дневник» станет темой брифинга в медиацентре ПАИ
Брифинг, посвящённый старту акции «Губернаторский дневник», пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 9 октября, в 15:00.
Почему было решено продлить акцию «Губернаторский дневник»? Чем она отличается от обычного конкурса отличников и какую пользу приносит школьникам, имеющим разные оценки? Когда начинается приём документов в рамках акции «Губернаторский дневник» в этом учебном году? На кого распространяется запрет на участие в акции?
Об этом и многом другом расскажет министр образования Псковской области Александр Сорокин.
Напомним, «Губернаторский дневник» – проект государственного медиахолдинга Псковской области. В 2026 году на традиционное чаепитие с губернатором Михаилом Ведерниковым в правительстве региона собралось 12 школьников: по три победителя на осеннем и зимнем этапах, три победивших весной и три лидера годового зачёта из Пскова. Подробности о проекте – в специальном сюжете ПАИ и в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
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