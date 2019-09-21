Исторические документы к 75-летию освобождения Таллина опубликовало Минобороны

09:55, 21 сентября 2019, ПАИ

К 75-летию освобождения столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков министерство обороны России открыло на своем сайте новый мультимедийный раздел «Таллинская освободительная...», сообщает военное ведомство.

В разделе опубликованы рассекреченные документы из фондов Центрального архива военного ведомства. Желающие могут ознакомиться со свидетельствами о зверствах немецких оккупантов на территории Эстонии. Также представлены газеты тех лет, детально рассказывающие об основных событиях Таллинской наступательной операции.

«На этот раз онлайн-подборка расскажет о первых минутах одной из наиболее стратегически важных операций времен Великой Отечественной войны, в подробностях восстановит ее ход, ключевые события и опишет результаты, а также обрисует обстановку, которая царила в предместьях эстонской столицы к моменту прихода туда Красной Армии», – отметили в ведомстве. Ряд документов посвящен подвигам отдельных бойцов и их наградам.

Таллин был освобожден в сентябре 1944 года. Салют в ознаменование этого события прошел 22 сентября. В операции по освобождению участвовали войска Ленинградского фронта, а также авиация дальнего действия, силы 13-й воздушной армии, 8-й армии, силы Балтийского флота и другие.