0
11:09
Пскович прошел во второй этап 4-го сезона шоу «Открытый микрофон»
09:55
Исторические документы к 75-летию освобождения Таллина опубликовало Минобороны
23:00
Псковская область представила опыт в сфере строительства и ЖКХ на форуме БРИКС в Петербурге
20:42
Спортивно-культурный комплекс открылся в Порховском районе
19:52
Михаил Ведерников выступил с инициативой законодательно закрепить статус «Заслуженный педагогический работник Псковской области»
18:07
Александр Котов встретился с делегацией из Витебска
18:00
Нарушения при тонировке стекол будут выявлять инспекторы ГИБДД на псковских дорогах 21 сентября
Еще новости
Общество

Исторические документы к 75-летию освобождения Таллина опубликовало Минобороны

К 75-летию освобождения столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков министерство обороны России открыло на своем сайте новый мультимедийный раздел «Таллинская освободительная...», сообщает военное ведомство.

В разделе опубликованы рассекреченные документы из фондов Центрального архива военного ведомства. Желающие могут ознакомиться со свидетельствами о зверствах немецких оккупантов на территории Эстонии. Также представлены газеты тех лет, детально рассказывающие об основных событиях Таллинской наступательной операции.

«На этот раз онлайн-подборка расскажет о первых минутах одной из наиболее стратегически важных операций времен Великой Отечественной войны, в подробностях восстановит ее ход, ключевые события и опишет результаты, а также обрисует обстановку, которая царила в предместьях эстонской столицы к моменту прихода туда Красной Армии», – отметили в ведомстве. Ряд документов посвящен подвигам отдельных бойцов и их наградам.

Таллин был освобожден в сентябре 1944 года. Салют в ознаменование этого события прошел 22 сентября. В операции по освобождению участвовали войска Ленинградского фронта, а также авиация дальнего действия, силы 13-й воздушной армии, 8-й армии, силы Балтийского флота и другие.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Пскович прошел во второй этап 4-го сезона шоу «Открытый микрофон»
21 сентября 2019
Пскович прошел во второй этап 4-го сезона шоу «Открытый микрофон»
Исторические документы к 75-летию освобождения Таллина опубликовало Минобороны
21 сентября 2019
Исторические документы к 75-летию освобождения Таллина опубликовало Минобороны
Псковская область представила опыт в сфере строительства и ЖКХ на форуме БРИКС в Петербурге
20 сентября 2019
Псковская область представила опыт в сфере строительства и ЖКХ на форуме БРИКС в Петербурге
Спортивно-культурный комплекс открылся в Порховском районе
20 сентября 2019
Спортивно-культурный комплекс открылся в Порховском районе
Михаил Ведерников выступил с инициативой законодательно закрепить статус «Заслуженный педагогический работник Псковской области»
20 сентября 2019
Михаил Ведерников выступил с инициативой законодательно закрепить статус «Заслуженный педагогический работник Псковской области»
Александр Котов встретился с делегацией из Витебска
20 сентября 2019
Александр Котов встретился с делегацией из Витебска
Нарушения при тонировке стекол будут выявлять инспекторы ГИБДД на псковских дорогах 21 сентября
20 сентября 2019
Нарушения при тонировке стекол будут выявлять инспекторы ГИБДД на псковских дорогах 21 сентября
Псковский депутат Геннадий Григорьев стал многодетным отцом
20 сентября 2019
Псковский депутат Геннадий Григорьев стал многодетным отцом

Идет загрузка...