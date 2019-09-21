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Общество

Пскович прошел во второй этап 4-го сезона шоу «Открытый микрофон»

Фото Владислава Васильева (ВКонтакте)

25-летний пскович Владислав Васильев прошел во второй этап 4-го сезона стендап-шоу «Открытый микрофон». Показ выпуска состоялся на телеканале ТНТ 20 августа в 22:00.

Владислав Васильев рассказал, что он родился не в городе, рос в деревне, поэтому умеет много вещей: доить коров, коз, косить сено. «Обожаю березы», – заметил он.

Пскович уехал из деревни в 18 лет получать высшее образование, но обратно не вернулся, поскольку ушел в армию, где служил в спецназе и «стал мужиком». «Прыгал с парашютом, мне всё очень понравилось», – добавил Владислав Васильев.

«Я в стендапе неопытен, не надеялся, что пройду в этот сезон, что меня отберут из 800 человек. Но несмотря на то, как сложится этот сезон, я все равно буду идти дальше», – отметил он.

После выступления Владислава Васильева на сцене члены жюри сошлись во мнении, что «надо ехать» в «странный город Псков».

Псковича взял к себе в команду Нурлан Сабуров. «Мне кажется, я должен выбирать тех, в ком я вижу некую перспективу, и человека, которому я, возможно, смогу помочь. Поэтому, это будет Влад Васильев», – сказал наставник.

«Очень круто! Вообще не ожидал! Нурлана обожаю, поэтому с удовольствием хотел бы, чтобы он поделился со мной своими навыками», – поделился впечатлениями Владислав Васильев.

«Открытый микрофон» в эфире с января 2017 года. Шоу состоит из нескольких этапов: в конце первого формируются 4 команды по 8 человек в каждой, а затем следуют «Дуэли» и «Концерты», во время которых наставники отсеивают тех, кто хуже себя проявил. В финал выходит лишь восемь комиков.

Победителем 3-сезона шоу «Открытый микрофон» стал пскович Алексей Шамутило – он выиграл 3 млн рублей.

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