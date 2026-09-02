Александр Сорокин посетил образовательные учреждения Красногородского округа
Министр образования Псковской области Александр Сорокин посетил с рабочим визитом Красногородский муниципальный округ. Об этом ПАИ сообщили в министерстве образования региона.
Министр посетил два учреждения – Красногородскую специальную коррекционную школу‑интернат и Красногородскую школу‑интернат «Агрошкола». В первой он осмотрел учебные и административные помещения и ознакомился с музеем русской национальной одежды, во второй оценил обновлённую инфраструктуру и организацию внеурочной деятельности воспитанников.
Напомним, в 2022 году в этих школах по региональному проекту «Модернизация школьных систем образования» государственной программы «Развитие образования» провели капитальный ремонт.
В ходе рабочего выезда Александр Сорокин также встретился с главой Красногородского муниципального округа Валентиной Понизовской. Стороны обсудили ключевые вопросы развития сферы образования: цифровизацию учебного процесса, обеспечение школ квалифицированными кадрами и готовность образовательных учреждений к новому учебному году.
Кроме того, Александр Сорокин поздравил с 80‑летием ветеранов педагогического труда Красногородской специальной коррекционной школы‑интерната Надежду Шеплякову и Антонину Иванову. Глава ведомства поблагодарил учителей за многолетний самоотверженный труд и любовь к профессии.
В неформальной обстановке педагоги поделились воспоминаниями о своём профессиональном пути, рассказали, как пришли работать в школу‑интернат, и отметили, что на протяжении всей карьеры ощущали поддержку коллег.
Антонина Иванова подчеркнула: «Мы до сих пор везде читаем об успехах нашей школы и гордимся тем, что она с каждым годом лучше и лучше. Видим, что здесь работает молодой, активный коллектив, который славит учреждение на всю страну. Очень приятно, что школа процветает благодаря таким людям».
Надежда Шеплякова проработала в Красногородской специальной коррекционной школе‑интернате 12 лет в должности мастера производственного обучения швейному делу, Антонина Иванова – восемь лет в должности учителя социально‑бытовой ориентировки.
Ранее сообщалось, что победителей конкурса «Портрет твоего края» наградили в Пскове. Благодарственные письма юным авторам вручили сенатор РФ Наталья Мельникова и министр образования Псковской области Александр Сорокин.
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