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Время открытий и честных разговоров: врио ректора ПсковГУ встретился со студентами в День знаний

В День знаний на фестивале «Время открытий» состоялась неформальная встреча «Диалог без галстуков». В ней приняли участие врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев, министр образования Псковской области Александр Сорокин и министр молодёжной политики региона Дмитрий Яковлев, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: ПсковГУ

Студенты и старшеклассники получили возможность задать вопросы о настоящем и будущем псковской молодёжи. Говорили о проектах, студенческих годах, карьерных возможностях и о том, что волнует сегодняшних первокурсников.

Сергей Николаев напомнил ребятам, что годы учёбы – это время, которое никто не отнимет, и что сегодня у молодёжи колоссальные возможности для самореализации: можно пробовать себя в разных направлениях, менять траекторию обучения, получать дополнительное образование.

«Ценность образования и самообразования – учиться, разучиваться и переучиваться. Если вы научитесь с такого возраста учиться сами и получать от образования пользу, вам будет значительно легче. Мир меняется, но получить сейчас образование для вас самое главное».

Сегодня Псковский государственный университет – крупный образовательный, научный и культурный центр Северо-Запада страны, подчеркнул Сергей Николаев.

Отметим, ПсковГУ – это организация, в которой порядка десяти тысяч студентов, 1 000 сотрудников и 29 зданий.

В ходе встречи не обошли стороной и вопросы, которые волнуют студентов: когда отремонтируют общежития и когда доделают первый этаж на Карла Маркса. Врио ректора объяснил, что масштабные работы требуют серьёзных вложений. ПсковГУ уже ведёт работы там, где это возможно: сейчас на ремонте здание на Металлистов, обновляются душевые в правом крыле Карла Маркса, идёт подготовка к ремонту на Некрасова и в актовом зале.

«Стараемся, но быстро всё сделать, учитывая, что у нас 29 зданий, не получается. Но мы двигаемся в этом направлении», – подчеркнул Сергей Николаев.

Говоря о пропускной системе в общежитиях, спикер пояснил, что ограничения связаны с требованиями антитеррористической безопасности, поскольку все объекты университета относятся ко второму уровню защиты.

«Это не чья-то прихоть, такие требования вытекают из целого комплекса нормативно-правовых актов. Пропускная система, хоть и доставляет некоторые неудобства, направлена на безопасность студентов», – заявил он.

Врио ректора пожелал студентам не бояться учиться долго (он сам, по его словам, отучился 22 года) и всегда стремиться к большему.

«Стремитесь к тому, чтобы получить конкурентное образование и повысить свой уровень претензий на заработную плату и карьеру», – посоветовал он.

Ранее сообщалось, что семь тысяч псковичей отметили начало учебного года на фестивале «Время открытий».

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