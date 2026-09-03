До +20 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области сегодня
Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области сегодня, 3 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами ожидается гроза. Будет дуть западный ветер со скоростью от семи до 12 метров в секунду.
Синоптики прогнозируют от +15 до +20 градусов, в Пскове днём обещают от +17 до +19. Атмосферное давление низкое.
Отметим, восток Псковской области оказался в зоне интенсивных дождей из-за циклона. Ранее о том, когда ждать бабьего лета в Великих Луках, рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.
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