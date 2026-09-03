Боль России: 22 года исполнилось со дня трагедии в Беслане

07:16, 03 сентября 2026, ПАИ

Школу № 1 в Беслане во время праздничной линейки захватил отряд террористов численностью более 30 человек утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали три дня, не давая им воды и еды, пишет РИА Новости.

Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 – дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.

Всего по делу о нападении боевиков на школу в Беслане потерпевшими признаны 1315 человек. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 72 ребёнка. Некоторые из них до сих пор нуждаются в реабилитации.

На третий день обстановка в школе была критической. Стояла страшная жара, а из-за обезвоживания заложники обессилели, падали в обмороки, галлюцинировали. 3 сентября в спортзале раздались два мощных взрыва из-за короткого замыкания на системе взрывных устройств. Эти взрывы убили и ранили сотни людей. Все из заложников, кто мог ходить, ринулись из здания в проломы и окна, боевики открыли по ним шквальный огонь. Взрывы и выстрелы стали толчком к началу штурма школы со стороны окруживших её спецподразделений.

Взятых в заложники женщин и детей террористы использовали как живой щит. Бой продолжался до вечера, здание школы было частично сожжено, частично разрушено. Школа № 1 города Беслана перестала существовать.

При проведении спецоперации удалось задержать одного боевика, остальные были уничтожены. Выживший получил пожизненный срок заключения. В течение 2005-2006 годов российские спецслужбы ликвидировали всех организаторов теракта.

С 2005 года в память о трагических событиях в Беслане дата 3 сентября в России стала Днём солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день вспоминают и боль от трагедий в Будённовске, захвата Театрального центра на Дубровке, теракта в «Крокус Сити Холле», а также жертв взрывов жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске. Особая память посвящена офицерам и сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при выполнении служебного долга.

Сегодня, 3 сентября, в Псковской области пройдут мероприятия, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В частности, митинг в сквере около Дома офицеров в Пскове.