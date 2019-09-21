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Общество

Стартовал Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области

Фото Андрея Бегмурадова

Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Осень-2019» стартовал в регионе 21 сентября, сообщил Псковскому агентству информации председатель региональной общественной организации ВПСК «Шторм» и организатор футбольного турнира Андрей Бегмурадов.

На участие в муниципальном этапе чемпионата в Пскове поступили заявки от 21-й команды. Так, в младшую группу (2007-2009 годы рождения) заявились команды «Крепыши», «Ураган», «Амкал», «Спарта», «Арсенал» и «Металлург», в средней (2005-2006) – «Вервянино», «Амкал», «Юнфут», «Авангард» и «Exe time». В старшую группу (2002-2004) вошли команды «Легион», «Village Boys», «Лесные духи», «Бригантина», «Армавир», «Лидер», «Mozambik», «Медведи», «ZC time» и «Интер».

Фото Андрея Бегмурадова

Андрей Бегмурадов отметил, что те команды, которые в Пскове и Великих Луках займут первые места в своих возрастных категориях, автоматически выйдут в финал чемпионата, а занявшие вторые – в полуфинал.  

В торжественном открытии соревнований на спортивной площадке лицея №4 в Пскове также приняли участие председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин и президент футбольного клуба «Псков-747», депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов.

После церемонии открытия состоялся конкурс «Мастер штрафных ударов». «Самые меткие, будут награждены памятными призами. По окончании конкурса начнутся игры», – добавил Андрей Бегмурадов.

Чемпионат проводит Военно-патриотический спортивный клуб «Шторм» в рамках проекта «Команда2018» губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с использованием гранта президента Российской Федерации.

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