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Два автомобиля съехали в траншею в Великих Луках

Фото очевидцев из группа "Подслушано Великие Луки"

Вечером 21 сентября в Великих Луках на улице Мебельной в траншею, выкопанную для проведения работ на сетях, съехали два автомобиля. Как сообщают очевидцы в группа «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте», сначала в яме оказался один автомобиль, через какое-то время в него врезался второй.

Фото очевидцев из группа "Подслушано Великие Луки"

Местные жители предполагают, что причиной ДТП стали погодные условия и плохое освещение на этом участке дороги.

Фото очевидцев из группа "Подслушано Великие Луки"

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в аварии никто не пострадал.

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