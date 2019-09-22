Провоцировавшего аварийные ситуации пьяного водителя поймали в Новосокольниках
В Новосокольниках задержали нетрезвого 34-летнего водителя автомобиля ВАЗ-2107. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
21 сентября около 23:30 наряд группы задержания вневедомственной охраны, двигаясь по маршруту патрулирования, заметил ВАЗ, водитель которого грубо нарушал Правила дорожного движения и провоцировал аварийные ситуации. Росгвардейцы остановили автомобили и задержали нетрезвого водителя.
Нарушителя для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам полиции.