О жестоком способе отучить ребёнка от нецензурной лексики рассказал священник

15:32, 22 сентября 2019, ПАИ

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов рассказал о жестоком способе отучит ребёнка употреблять нецензурную лексику. Как пишет Интерфакс, на встрече с воспитанников детского дома «Павлин» священник рассказал, как один из его подопечных выражался в его присутствии. «Я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается», - заявил отец Димитрий.

Он назвал свой способ эффективным, но призвал к нему не прибегать.

Он призвал участников встречи отказаться от использования нецензурных слов, пояснив, что мат – это сквернословие. «Зачем говорить скверные слова, когда в русском языке 500 тысяч слов прекрасных - они созданы для поэзии!» - заявил глава патриаршей комиссии.

При этом он заметил, что ругаться может научится «любой болван, а научиться поэзию понимать или самому сочинять стихи гораздо сложнее».