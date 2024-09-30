Псковский хоккеист погиб в зоне СВО
Псковский хоккеист Пётр Алексеев погиб в зоне специальной военной операции, сообщили ПАИ в Федерации хоккея Псковской области.
Пётр Алексеев с ранних лет увлекался хоккеем, играл за клуб «Псков».
«Прощание с Петром будет проходить 2 октября, в 12 часов, в храме Александра Невского», – сообщается в группе федерации в соцсети «ВКонтакте».
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