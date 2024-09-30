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Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией

С Днём воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией поздравил жителей страны председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Этот день символизирует единство, сплочённость и стремление к общему будущему», – отметил Игорь Иванов, пожелав, чтобы сотрудничество крепло и приносило успех и процветание регионам.

В этих регионах активно развивается профсоюзное движение, направленное на защиту прав трудящихся, создание условий для достойной жизни и работы, подчеркнул Игорь Иванов.

«Мы вместе строим будущее, основанное на взаимопомощи и поддержке! Важно, что профсоюзы играют ведущую роль в укреплении социальной справедливости и поддержки людей в их стремлении к лучшему», – заключил председатель Псковского облсовпрофа.

Напомним, в сентябре 2022 года в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области прошли референдумы о присоединении этих регионов к России. Большинство голосовавших высказались за это решение: в ДНР «за» проголосовали 99,23%, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, а в Запорожской области – 93,11%.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов и подписал договоры с главами регионов об их принятии в состав России. Глава государства отметил, что это событие имеет историческое значение, особенно для жителей указанных территорий.

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