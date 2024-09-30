Согревающие напитки и особые продукты: как питаться в осенне-зимний период

16:30, 30 сентября 2024, ПАИ

О том, какое питание необходимо соблюдать во время осенне-зимнего периода, рассказали в Центре гигиенического образования населения Роспотребнадзора.

Специалисты предупреждают, что иммунная защита организма в большинстве случаем зависит именно от характера питания. Осень и зима – это сложный период для организма, отмечают эксперты. В холодное время года рацион должен быть богат необходимыми веществами для поддержания нормального функционирования, в том числе, и иммунной системы.

Для нормального развития и существования организма во время осенне-зимнего периода необходимо употреблять в пищу рыбу; злаки (желательно в виде цельнозерновых продуктов или проростков); растительные масла: подсолнечное, льняное, оливковое; свежую или квашеную капусту; чеснок; свежую зелень; мокровь; лук; цитрусовые; гранат и орехи.

Кроме того, специалисты просят россиян не истощать и не нагружать организм диетами, употреблять витамины, сохранять режим питания и обязательно следить за количеством белка в рационе.

Также особо положительное влияние на иммунитет оказывают согревающие пряности, например, гвоздика, имбирь или корица. Во время осенне-зимнего периода специалисты рекомендуют пить имбирный чай с мятой и лимоном.

Ранее сообщалось, что врач-педиатр, аллерголог-иммунолог медицинской компании «ИНВИТРО Северо-Запад» Лариса Фабер рассказала, какие продукты нужно употреблять для укрепления иммунитета.

Кроме того, также россиянам назвали самые опасные диеты.