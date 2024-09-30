Горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ запустили в Псковской области
Управление Роспотребнадзора по Псковской области запустило горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Тематическая горячая линия начала работу во всех регионах России сегодня, 30 сентября. Консультацию специалистов ведомства можно получить до 11 октября.
В частности, псковичам расскажут, где можно сделать прививку от гриппа, какие штаммы входят в прививку, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими, как правильно подготовиться к вакцинации, а также напомнят о неспецифических мерах профилактики и дадут рекомендации для родителей, как уберечь детей от сезонных заболеваний.
Задавать вопросы экспертам Управления Роспотребнадзора по Псковской области можно с понедельника по пятницу с 9:30 по 13:00 и с 14:00 по 17:30 по телефонам (8 8112) 66-47-29, 66-42-79.
Кроме того, телефоны горячей линии будут работать в муниципалитетах.
Жители Великих Лук, Великолукского, Бежаницкого, Куньинского, Локнянского, Новосокольнического и Усвятского района могут обратиться к специалистам Роспотребнадзора по телефону (8 8115) 33-73-70.
В Невельском, Новоржевском, Пушкиногорском, Опочецком, Красногородском, Пустошкинском и Себежском районах горячая линия будет работать по телефону (8 8115) 12-54-01.
В Островском, Печорском, Палкинском и Пыталовском районах можно обратиться к специалистам Роспотребнадзора по телефону (8 8115) 23-19-27.
Жители Порховского, Дедовичского и Дновского районов могут дозвониться на горячую линию по телефону (8 8113) 69-17-19.
Единый консультационный центр будет функционировать в круглосуточном режиме без выходных на русском и английском языках. Телефон горячей линии 8-800-555-49-43, звонок бесплатный.
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