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Общество

Солнечное гало заметили над Себежем

Природное явление под названием гало запечатлели над Себежем. Фото своей читательницы опубликовала газета «Призыв».

Солнечное гало заметили над Себежем. Фото Татьяны Толь (Суворовой)

«Сегодня над Себежем солнечное гало», – прокомментировала Татьяна Толь (Суворова).

Гало – это светящееся кольцо вокруг Солнца или другого мощного источника света. Оно возникает из-за преломления лучей солнечного света в кристалликах льда, из которых состоят перистые облака.

Ранее гало запечатлели над часовенкой в городище Савкина Горка в Пушкиногорском районе.

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