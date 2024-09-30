Солнечное гало заметили над Себежем
Природное явление под названием гало запечатлели над Себежем. Фото своей читательницы опубликовала газета «Призыв».
«Сегодня над Себежем солнечное гало», – прокомментировала Татьяна Толь (Суворова).
Гало – это светящееся кольцо вокруг Солнца или другого мощного источника света. Оно возникает из-за преломления лучей солнечного света в кристалликах льда, из которых состоят перистые облака.
Ранее гало запечатлели над часовенкой в городище Савкина Горка в Пушкиногорском районе.
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