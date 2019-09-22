Индекс самогона предлагают ввести в России

16:29, 22 сентября 2019, ПАИ

В России предлагают ввести индекс производства самогона для оценки экономического положения в стране. С такой инициативой выступил Институт социально-экономических исследований Финансового университета, пишет «Российская газета».

По словам главы института Алексея Зарубца, при нарастании экономических трудностей граждане переходят с легального алкоголя на более дешёвое спиртное с чёрного рынка или самодельное. То есть, пояснил он, рост потребления самодельного или нелегального алкоголя говорит о снижении доходов и, напротив, если материальное положение становится лучше, то спрос на дешёвое спритное падает.

«За последний год производство самодельного алкоголя и объем торговли им в России практически не растут, а колебания этих показателей находятся в рамках статистической погрешности», — заявил Алексей Зубец. Он также спрогнозировал рост доходов населения в ближайшие месяцы.