За угон ВАЗа невельчанину на 10 месяцев ограничили свободу

08:57, 23 сентября 2019, ПАИ

25-летнему жителю Невельского района на 10 месяцев ограничили свободу за угон автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Утром 29 июля мужчина угнал ВАЗ-21140 из деревни Бондарево Усвятского района, чтобы доехать до населенного пункта Шершни. Он открыл незапертую водительскую дверь, проник в салон и при помощи ключа, который нашел в подлокотнике, завел двигатель и уехал. В тот же день в районе 11:00 он возвращался обратно, но забуксовал на дороге в деревне Карпекино.

Суд вынес приговор с учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, смягчающих наказание обстоятельств. Приговор не вступил в законную силу.