Псковича приговорили к исправительным работам за незаконный оборот наркотиков

10:12, 30 апреля 2025, ПАИ

К исправительным работам приговорили псковича за незаконный оборот наркотиков, сообщили ПАИ в Псковской транспортной прокуратуре.

Псковский городской суд установил, что в январе пскович купил и хранил для личного употребления наркотическое средство в значительном размере. Вес составил 0,73 грамма. Наркотик он извлёк из тайника-закладки. Его действия пресекли сотрудники транспортной полиции. Мужчину задержали на железнодорожном подъездном пути к станции Березки.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере). Подсудимого приговорили к одному году исправительных работ с удержанием в доход государства 5 % зарплаты.