Изрезавшего ножом собаку в Пскове мужчину поместили в изолятор
Молодой человек, нанёсший собаке несколько ножевых ранений на стадионе «Электрон» в Пскове, задержан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Его задержали в порядке статьи 91 УПК РФ и поместили в камеру изолятора временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, что полиция по горячим следам нашла истерзавших собаку псковичей. Инцидент произошёл в понедельник, 28 апреля. Две девушки услышали крики животного, доносившееся со стороны реки Великой за стадионом. Им удалось спугнуть парня и девушку, которые издевались над собакой.
В клинике у собаки выявили несколько колото-резаных ран и проникающее ранение в шею. Ей экстренно провели операцию с привлечением донора, так как она потеряла много крови. Как выяснилось позже, живодёрами оказались хозяева собаки. УМВД России по региону подтвердило, что животное принадлежало сожительнице фигуранта уголовного дела.
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