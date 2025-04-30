Изрезавшего ножом собаку в Пскове мужчину поместили в изолятор

08:12, 30 апреля 2025, ПАИ

Молодой человек, нанёсший собаке несколько ножевых ранений на стадионе «Электрон» в Пскове, задержан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Его задержали в порядке статьи 91 УПК РФ и поместили в камеру изолятора временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что полиция по горячим следам нашла истерзавших собаку псковичей. Инцидент произошёл в понедельник, 28 апреля. Две девушки услышали крики животного, доносившееся со стороны реки Великой за стадионом. Им удалось спугнуть парня и девушку, которые издевались над собакой.

В клинике у собаки выявили несколько колото-резаных ран и проникающее ранение в шею. Ей экстренно провели операцию с привлечением донора, так как она потеряла много крови. Как выяснилось позже, живодёрами оказались хозяева собаки. УМВД России по региону подтвердило, что животное принадлежало сожительнице фигуранта уголовного дела.